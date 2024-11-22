НАТО находится в войне против России, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что разрешение Запада на удары его дальнобойным оружием по России в очередной раз подтверждает, что НАТО воюет против РФ. По его словам, Москва даст «более мощный» ответ на обстрелы своих территорий вооружениями стран альянса.

Володин напомнил, что Украина атаковала Брянскую и Курскую области ракетами, произведенными в США и Великобритании. По его словам, такие атаки были бы невозможны без участия военных специалистов НАТО и спутниковых данных, имеющихся у этого военного блока.

«Российская Федерация неоднократно подчеркивала — и мы об этом говорили, — что на подобные действия будет дан ответ. Причем более мощный. Владимир Владимирович Путин принял решение, которое мы поддерживаем», — написал Володин.

Председатель нижней палаты парламента назвал ответ России на обстрел своих земель «правильным и долгожданным». РФ может наносить удары по военным объектам тех стран, которые ее атакуют, подчеркнул Володин.

«Когда на Западе слышны голоса, что Россия не посмеет, — еще как посмеет. И имеет полное на это право!» — сказал депутат.

Россия готова к любому развитию событий, добавил Володин.