Бенито Муссолини лишили звания почетного гражданина города Сан-Джованни-Ротондо

Власти итальянского города Сан-Джованни-Ротондо лишили звания почетного гражданина Бенито Муссолини, который с 1922 года возглавлял фашистское правительство, сообщает итальянская газета Il Fatto quotidiano .

Решение было принято единогласно, хотя предложение было выдвинуто оппозиционным депутатом городского совета. До этого подобным образом поступила администрация города Сало на берегу озера Гарда.

Именно там Муссолини после своего свержения в 1943 году основал Итальянскую социалистическую республику — марионеточное государство, которое было создано на оккупированной Германией территории на севере Италии. Итальянский диктатор стал почетным гражданином как Сало, так и Сан-Джованни-Ротондо в 1924 году.

Население Сан-Джованни-Ротондо составляет 26 тыс. человек. Город известен тем, что в местном монастыре на протяжении 50 лет жил падре Пио (Франческо Форджоне).

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