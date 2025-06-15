Бенито Муссолини лишили звания почетного гражданина города Сан-Джованни-Ротондо
Фото - © Roger-Viollet/Wikipedia.org
Власти итальянского города Сан-Джованни-Ротондо лишили звания почетного гражданина Бенито Муссолини, который с 1922 года возглавлял фашистское правительство, сообщает итальянская газета Il Fatto quotidiano.
Решение было принято единогласно, хотя предложение было выдвинуто оппозиционным депутатом городского совета. До этого подобным образом поступила администрация города Сало на берегу озера Гарда.
Именно там Муссолини после своего свержения в 1943 году основал Итальянскую социалистическую республику — марионеточное государство, которое было создано на оккупированной Германией территории на севере Италии. Итальянский диктатор стал почетным гражданином как Сало, так и Сан-Джованни-Ротондо в 1924 году.
Население Сан-Джованни-Ротондо составляет 26 тыс. человек. Город известен тем, что в местном монастыре на протяжении 50 лет жил падре Пио (Франческо Форджоне).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский приобрел себе книгу «Убить тирана», рассказывающую об «убийствах диктаторов с античных времен и до наших дней».