Бенито Муссолини лишили звания почетного жителя города Сало

Один из основателей итальянского фашизма и диктатор Бенито Муссолини посмертно был лишен звания почетного гражданина города Сало, сообщает РИА Новости .

Депутаты проводили голосование по этому поводу уже в третий раз. В прошлом многие из них не поддержали предложение исключить посмертно Муссолини из списка почетных граждан.

В этот раз ситуация изменилась. В результате нового голосования 12 из 16 человек высказались за отзыв звания. Еще один человек воздержался.

Сало — это небольшой городок, расположенный на берегу озера Гарда. В 1943–1945 гг. он был местом заседания правительства Итальянской социалистической республики, которой Муссолини руководил.

Звание почетного жителя Сало ему было присвоено еще 23 мая 1924 года.

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