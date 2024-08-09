Белый дом выделил Украине новый пакет военной помощи

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Представители Белого дома 9 августа сообщили, что выделили для Украины новый пакет военной помощи на сумму в 125 миллионов долларов, сообщает ТАСС .

США намерены передать киевскому режиму вооружение на 125 миллионов долларов. Что именно направят ВСУ, а также когда — не уточняется.

Ранее сообщалось, что Киев намеревался просить у Вашингтона разрешение на использование американских ракет ATACMS во время ударов по российским регионам.

ВСУ 6 августа совершили вторжение в Курскую область, но Вооруженные силы России не позволили противнику проникнуть вглубь региона. Военные активно отражают атаки и оттесняют киевский режим с территории страны.