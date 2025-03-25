Белый дом: Трамп уверен в команде, несмотря на скандал с чатом

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский президент Дональд Трамп доверяет в своей команде, несмотря на информацию о том, что редактор журнала Atlantic якобы случайно попал в чат членов администрации для обсуждения ударов по хуситам, сообщает РИА Новости .

«Как сказал президент Трамп, атаки на хуситов были в высокой степени успешными и эффективными. Трамп сохраняет уверенность в своей команде по нацбезопасности, включая советника Уолтца», — отметила она.

За несколько дней до официального объявления американской операции против йеменских хуситов произошел необычный инцидент. Корреспондент издания The Atlantic случайно оказался участником закрытой дискуссии в приложении Signal, где высокопоставленные лица США планировали предстоящие военные действия.

Журналиста The Atlantic кто-то случайно добавил в беседу, в которой он не должен был состоять. Корреспондент прочел переписку высокопоставленных лиц Белого дома и узнал о подготовке к военной операции против хуситов.