Белый дом не смог назвать место переговоров Трампа и Путина

Американская администрация пока не может назвать даже приблизительное место, где новый президент США Дональд Трамп будет проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

В Белом доме также пока отказались озвучивать какие-либо сведения о прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта. Когда могут состояться переговоры Трампа и Путина, также не уточняется, несмотря на то, что ранее лидеры обеих стран подтвердили готовность встретиться друг с другом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакта американской стороны с Путиным не было.

Трамп публично обещал обсудить с Путиным пути завершения конфликта на Украине. Он также допустил, что вместе с российским коллегой сделает что-то существенное в данном направлении.