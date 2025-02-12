Белый дом не смог назвать дату личных переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Официальный представитель администрации США Каролин Левитт во время брифинга для прессы не смогла предоставить информацию о перспективах трехсторонних переговоров между президентами США Дональдом Трампом, России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

Отвечая на вопросы журналистов о вероятности организации встречи Трампа с лидерами России и Украины, пресс-секретарь Белого дома ограничилась краткой фразой об отсутствии какой-либо информации по данному поводу.

Возможность личных переговоров между американским президентом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским остается неопределенной на данный момент. Также Белый дом после разговора Трампа с Путиным отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО или изменения ее ядерного статуса.

Ранее Трамп провел телефонные переговоры сначала с Путиным, затем с Зеленским. После этого американский лидер заявил, что обе стороны высказались о том, что вооруженный конфликт пора завершать мирными переговорами.