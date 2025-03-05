Белоусов обсудил военное сотрудничество с главнокомандующим армии Мьянмы

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с председателем Государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим ВС Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайнгом. На встрече обсуждалось в том числе двустороннее сотрудничество в военной сфере, сообщает МО РФ.

Белоусов отметил, что приезд Хлайнга в Россию и встреча с президентом Владимиром Путиным позволят углубить разноплановое взаимодействие между государствами. У министерств обороны РФ и Мьянмы широкая повестка совместной работы в военной и военно-технической сфере.

Глава МО России добавил, что готов провести переговоры по поводу актуальных вопросов сотрудничества по линии обороны.

Ранее Путин на переговорах в Большом Кремлевском дворце поблагодарил Хлайнга за то, что он подарил России шесть слонят в прошлом году. Встреча прошла 4 марта.