Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы за 6 подаренных слонят

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Москву с официальным визитом. Президент России Владимир Путин встретил гостя в Кремле и поблагодарил его за 6 подаренных слонят, сообщает пресс-служба Кремля .

«Ну и, конечно, не могу не поблагодарить вас за такой подарок очень теплый. Вы привезли в прошлом году нам 6 слонят», — обратился Путин к премьер-министру Мьянмы.

Официальная встреча проходит в Большом Кремлевском дворце.

Премьер-министр и председатель Госадминсовета азиатского государства ведут двусторонние переговоры с Путиным. В состав российской делегации вошли ключевые члены правительства: глава МИД Сергей Лавров, руководитель Минпромторга Антон Алиханов, министр экономики Максим Решетников, а также главный финансист страны Антон Силуанов и президентский помощник Юрий Ушаков.

В январе этого года 6 слонят из Мьянмы передали в Большой Московский цирк. Передача животных приурочена к 75-летию двухсторонних отношений между Россией и Мьянмой.