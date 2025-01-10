Шесть слонят из Мьянмы передали в Большой Московский цирк

В Большой Московский цирк на Проспекте Вернадского передали шесть слонят из Республики Союз Мьянма. Будущих артистов показали прессе, передает корреспондент РИАМО.

«Большой подарок нашей стране сделало государство Мьянма. Это 6 слонов: 5 девочек и мальчик. Это молодые слоны от 3 до 4 лет. Это большой, настоящий королевский подарок и большое событие для нашей страны. Я пытался посчитать, сколько у нас всего слонов в цирках и зоопарках: не больше 20 во всей стране», — сказал журналистам генеральный директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Он отметил, что это событие было бы невозможно без содействия со стороны министерства иностранных дел России. Запашный поблагодарил руководителя дипведомства за организацию переговоров.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

«Почти 2 года ушло на все формальности. Ведь все требовало сертификаций, соответствия требованиям санэпидемнадзора, логистики. В этом сыграли большую роль наше посольство в Мьянме, наши дипломаты и центральный аппарат министерства», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что передача слонов приурочена к 75-летию двухсторонних отношений между Россией и Мьянмой.