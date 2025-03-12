Белград отозвал голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Сербия 24 февраля поддержала антироссийскую резолюцию ООН по Украине, а затем заявила, что проголосовала по ошибке. В итоге Белград отозвал голос, сообщает ТАСС со ссылкой на NIN.

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что его страна изменила свое решение по резолюции. По его словам, Белград вместо голоса «за» выбрал «воздержаться».

Джурич отметил, что ответственным за голосование по резолюции был в первую очередь он.

Глава сербской дипломатии объяснил, что считает «высшим принципом» для Сербии принцип территориальной целостности и суверенитета признанных государств.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал голосование за антироссийскую резолюцию по Украине ошибкой. Он извинился перед гражданами.

В Кремле его извинения приняли. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «технические ошибки случаются», а оперативная реакция главы Сербии импонирует России.