Баранец: «Генерал-Шторм» пришел вместо «медлительного стратега»

Военный обозреватель Виктор Баранец в комментарии «Инфо24» дал экспертную оценку недавней кадровой перестановке в руководстве армии — замене 70-летнего Олега Салюкова на 55-летнего Андрея Мордвичева на посту главкома Сухопутных войск.

По мнению полковника в отставке, ротация военачальников со стороны президента России Владимира Путина была ожидаемой и логичной. Мордвичев — это новый тип военачальника, который доказал свою эффективность не в кабинетных играх, а в реальных боевых условиях СВО. Его назначение — это сигнал всей армии: пришло время решительных действий.

«Путин решил отдать этот командный пост в руки человека, который себя показал блестящим стратегом и тактиком. Влить „свежую кровь“ в руководство армии это нормальная практика», — считает эксперт.

По мнению Баранца, Мордвичев заслужил прозвище «Генерал-Шторм» за свою способность молниеносно анализировать обстановку и находить нестандартные решения.

Особое внимание обозреватель уделил успехам нового главкома в ходе освобождения Мариуполя и Авдеевки, где его решения позволили минимизировать потери при максимальной эффективности.

При этом Салюков продолжит работать в оборонной системе, так как Путин «такими кадрами не разбрасывается», — резюмировал полковник.