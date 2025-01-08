Байден заявил, что Трамп оценил его успехи в экономике США

Действующий лидер США Джо Байден заявил в интервью USA Today, что избранный американский президент Дональд Трамп остался доволен его результатами в экономике страны, сообщает Общественное Телевидение России .

При этом сам Трамп публично не хвалит, а, наоборот, критикует Байдена, в том числе и за состояние американской экономики.

Экономические трудности в США, особенно рост цен и инфляция, вызвали массовое недовольство среди населения. По мнению прессы, именно эти факторы определили исход президентских выборов 2024 года, когда Дональд Трамп одержал верх над Камалой Харрис, которая при Байдене занимала пост вице-президента.

Действующая администрация, включая президента Байдена и его заместителя Харрис, подверглась жесткой критике со стороны электората, хотя экономика страны и демонстрировала признаки восстановления после коронавирусного кризиса.

Ранее Трамп заявил, что именно действия Байдена привели к тому, что Россия начала специальную военную операцию на Украине.