Байден выступил с заявлением по поводу покушения на Трампа

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Президент США Байден призвал не делать из политики поле боя

Президент США Джо Байден призвал не делать из политики поле боя после покушения на экс-главу американской администрации Дональда Трампа, пишет RT .

«В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Пора им (политическим страстям) остыть», — сказал американский лидер в заявлении по поводу покушения на Трампа.

Байден добавил, что политика не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле слова.

Покушение на Трампа произошло накануне во время встречи со сторонниками. Стрелявший в экс-президента США был убит.

Байден связался с Трампом через несколько часов по телефону.