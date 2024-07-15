Байден выступил с заявлением по поводу покушения на Трампа
Президент США Байден призвал не делать из политики поле боя
Президент США Джо Байден призвал не делать из политики поле боя после покушения на экс-главу американской администрации Дональда Трампа, пишет RT.
«В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Пора им (политическим страстям) остыть», — сказал американский лидер в заявлении по поводу покушения на Трампа.
Байден добавил, что политика не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле слова.
Покушение на Трампа произошло накануне во время встречи со сторонниками. Стрелявший в экс-президента США был убит.
Байден связался с Трампом через несколько часов по телефону.