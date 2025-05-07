Байден вновь оскорбил Путина, рассуждая о «матушке России»

Бывший глава США Джо Байден в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, сравнив его с «диктатором» и «бандитом», сообщает Reuters со ссылкой на интервью политика BBC. В Кремле прошлые оскорбления Байдена называли абсолютно хамскими и позорными для Соединенных Штатов.

Байден нелестно высказался о Путине, рассуждая о политике его преемника Дональда Трамп касательно украинского кризиса. Демократ считает, что нынешний президент США якобы давит на Украину, чтобы она не высказывала претензий на свои утраченные территории. По мнению Байдена, давление Трампа является формой «современного умиротворения», которая «не удовлетворит» Москву.

Бывший хозяин Белого дома также полагает, что Владимир Путин якобы считает Украину частью «матушки России», а «любой, кто думает, что он остановится, просто глупец».

«Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту решить, что он собирается захватить значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит», — утверждает Байден.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не обращает внимание на оскорбления Джозефа Байдена в его адрес. В Кремле подчеркивали, что такие выпады вредят репутации самого экс-президента США.

До этого Байден также называл Путина «непорядочным», утверждая, что российский политик «беспокоит» его с 1984 года.