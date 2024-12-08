Байден прокомментировал полученное Асадом убежище в России

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Президент США Джо Байден призвал привлечь находящего в России экс-президента Сирийской Арабской республики Башара Асада к ответственности, пишет РИА Новости .

«Россия дала политическое убежище Асаду… Вопрос ответственности (Асада — ред) мы продолжим поднимать через подходящие каналы», — сказал американский лидер.

Ранее в сетях появилась первая фотография Асада с супругой, которая, предположительно, сделана в Москве.

Экс-глава Сирии получил политическое убежище в России после вооруженного переворота оппозиции.