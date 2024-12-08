Опубликовано предположительное фото Асада в Москве

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В сетях появилась якобы фотография Асада с супругой в Москве

В сетях появилась якобы фотография экс-президента Сирии Башара Асада с супругой в Москве, сообщает RT .

Подлинность этого кадра пока не подтверждена. На фотографии низкого качества действительно узнаваемы Асад и его жена.

Но на снимке нет локаций, подтверждающих, что чета Асад находится именно в Москве.

Ранее бывший президент Сирии Башар Асад после государственного переворота покинул свой пост и получил убежище в России.