Байден продолжит работу во вторник

сегодня в 03:58

Президент США Байден во вторник вернется в Белый дом

Президент США Джо Байден во вторник после болезни вернется в Белый дом, пишет РИА Новости .

«Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место во вторник после изоляции в Делавэре», — сказано в сообщении агентства.

Ранее американский лидер отправился на самоизоляцию после заболевания коронавирусом и з своей резиденции сообщил об отказе участия в выборах в Белый дом на второй срок.

В понедельник лечащий врач Байдена сообщил о его удовлетворительном состоянии.

Президент США несколько дней не появлялся на публике, вызвал слухи о его плохом состоянии.