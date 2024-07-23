Байден продолжит работу во вторник
Президент США Байден во вторник вернется в Белый дом
Президент США Джо Байден во вторник после болезни вернется в Белый дом, пишет РИА Новости.
«Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место во вторник после изоляции в Делавэре», — сказано в сообщении агентства.
Ранее американский лидер отправился на самоизоляцию после заболевания коронавирусом и з своей резиденции сообщил об отказе участия в выборах в Белый дом на второй срок.
В понедельник лечащий врач Байдена сообщил о его удовлетворительном состоянии.
Президент США несколько дней не появлялся на публике, вызвал слухи о его плохом состоянии.