Байден отказался комментировать разрешение бить ATACMS по территории России

сегодня в 23:54

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о разрешении наносить удары американским дальнобойным оружием по территории Российской Федерации, пишет ТАСС .

В конце выступления Байдена в бразильском городе Манаус, ему задали вопрос о сообщениях, согласно которым он разрешил применять американские ракеты для ударов по РФ.

«В конце своего выступления он не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», — сообщил пресс-пул Белого дома.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как пишет агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.