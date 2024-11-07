Байден может пойти на обострение с Россией до окончания своих полномочий

Заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко считает, что действующий президент США Джо Байден может использовать последние дни своего правления для резких действий, в том числе по отношению к РФ, сообщает РИА Новости .

Эксперт отметил, что Байден и его администрация все еще у власти, хотя и находятся в положении «хромой утки». Яковенко напомнил, как в 2016 году Барак Обама, находясь в таком же положении, пошел на обострение отношений с Россией, в том числе выдворил 35 российских дипломатов.

«Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине. Если там не поймут, что ситуация для них радикально изменилась не только на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Яковенко.

По мнению специалиста, именно поэтому выигравший американские выборы президента Дональд Трамп будет стараться уже сейчас, не дожидаясь инаугурации 20 января, «задвинуть» отходящих от власти демократов. Такое полуофициальное положение республиканца пойдет на пользу и союзниками, которые захотят перестроиться раньше, а не позже.

«Но, конечно, не в отношениях с Москвой, где нужны твердые и юридически обязывающие гарантии нашей безопасности со стороны Запада, о чем шла речь в декабре 2021 года», — добавил эксперт.

Ранее Байден высказался о поражении представительницы Демократической партии США Камалы Харрис на президентских выборах. Он считает, что это произошло из-за «чрезвычайных обстоятельств».