Президент США отказался от полномочий по поддержке Украины

Президент США Джо Байден отказался от полномочий по поддержке Украины и конфискации российских активов, пишет РИА Новости.

Теперь этими вопросами будут заниматься американский Минфин и Госдепартамент, указано в сообщении агентства.

Ранее Байден отказался от участия в президентской гонке на фоне самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Ряд общественных деятелей считает, что американского лидера заставили отказаться от борьбы за Белый дом в результате государственного переворота, а самого Байдена нет в живых.