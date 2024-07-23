Байден делегировал ряд своих полномочий по Украине
Президент США отказался от полномочий по поддержке Украины
Президент США Джо Байден отказался от полномочий по поддержке Украины и конфискации российских активов, пишет РИА Новости.
Теперь этими вопросами будут заниматься американский Минфин и Госдепартамент, указано в сообщении агентства.
Ранее Байден отказался от участия в президентской гонке на фоне самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
Ряд общественных деятелей считает, что американского лидера заставили отказаться от борьбы за Белый дом в результате государственного переворота, а самого Байдена нет в живых.