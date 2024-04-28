Baijiahao: Россия нашла способ лишить Великобританию золота

Аналитики китайского издания Baijiahao считают, что Россия оказалась в выигрыше в результате резко выросшего в последнее время интереса к золоту. При этом Москва нашла способ, как оставить Лондон без драгоценного металла, сообщает «Царьград» .

«Россия долгое время практически не интересовалась золотом, но, начиная с 2008 года, стала стремительно наращивать свой золотой запас», — говорится в публикации.

В статье подчеркнули, что благодаря продуманным действиям президента РФ Владимира Путина и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в 2023 году золотой резерв России составил более 2,3 тыс. тонн, что оценивается в 196 млрд долларов.

Российский регулятор накапливает драгметалл, чтобы положиться на него в непредвиденных обстоятельствах. Также это позволило Москве занять ключевую позицию на мировом рынке золота.

Китайские журналисты отметили, что раньше российское золото реализовывалось на лондонской бирже и оседало в банках США и Евросоюза. Однако ситуация изменилась, и теперь драгоценный металл идет в обход Великобритании.

Из материала следует, что Запад, вводя антироссийские санкции на запрет поставок золота, не продумал, что в мире может начаться «золотой бум». При этом экспорт золота из РФ не пострадал, только теперь он проходит по другим маршрутам. Сегодня Москва продает золото на площадках Китая и ОАЭ.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что экспортную пошлину на золото могут отменить с 1 июня вместе со вступлением в силу закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых.