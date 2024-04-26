Экспортную пошлину на золото в РФ могут отменить с 1 июня

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что экспортную пошлину на золото могут отменить с 1 июня вместе со вступлением в силу закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото в размере 78 тыс. рублей за 1 кг, сообщает ТАСС .

«План, во-первых, с точки зрения мини-маневра такой, все это реализовать с 1 июня». Алексей Моисеев Замминистра финансов РФ

По словам Моисеева, в министерстве решили, что для того, чтобы недобросовестные экспортеры платили пошлину, нужно принять «драконовские меры». Такие меры повредят всей отрасли.

Ранее цена на золото на мировом рынке обновила исторический максимум, превысив уровень в 2 200 долларов за тройскую унцию. В целом в прошлом году золото торговалось в диапазоне от 1 819 долларов до 2 146 долларов за унцию. Спрос на драгметалл растет во всем мире.