сегодня в 16:53

Бабиш: Чехия не станет брать на себя гарантии для финансирования Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага не будет выступать гарантом финансовых обязательств перед Киевом. Он подчеркнул, что Европейской комиссии необходимо найти альтернативные источники финансирования для Украины, пишет РИА Новости .

По словам Бабиша, Чехия не располагает средствами для оказания финансовой помощи другим государствам, и данную проблему необходимо решать на уровне Европейского союза, без чешских гарантий и финансовых вложений.

Европейский союз, ранее обещавший Украине долгосрочную поддержку, исчерпал собственные ресурсы, и страны-члены не проявляют желания выделять средства из национальных бюджетов. В настоящее время Еврокомиссия пытается заручиться согласием Бельгии на использование замороженных российских активов.

Речь идет о предоставлении Украине репарационного кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро. Предполагается, что Киев вернет эти средства после завершения конфликта, при условии выплаты Москвой компенсации за нанесенный ущерб.

Власти Бельгии пока отказываются выполнять требования Европейского союза. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал инициативу Еврокомиссии противозаконной и не исключил обращения в судебные инстанции.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что конфискация российских резервов подорвет доверие к еврозоне и будет расцениваться как присвоение чужой собственности.

