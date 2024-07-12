Axios: в США готовят заговор против Байдена и его кандидатуры в президенты

Против действующего президента США Джо Байдена готовится заговор с целью вывода его из предвыборной гонки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

По данным издания, демократы, в основном из администраций Барака Обамы и Билла Клинтона, обдумывают способы, как заставить Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих выборов президента США. Причем они планируют сделать это в ближайшее время.

В издании подчеркнули, что число демократов, выступающих за выход Байдена из гонки, растет каждый день. Некоторые спонсоры партии предлагают пожертвовать больше средств при условии, что кандидатом станет кто-то другой.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В гонке участвуют демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Они уже провели предвыборные дебаты, в ходе которых многие журналисты заметили плохое состояние действующего президента. После дебатов с Трампом Байдена назвали слишком старым для продолжения политической деятельности на посту главы государства.