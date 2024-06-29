CNN: после дебатов с Трампом в СМИ Байдена назвали слишком старым

В США демократы впали в отчаяние после провальных теледебатов с Байденом

Впервые в истории США на теледебатах встретились действующий президент Джо Байден и бывший президент страны Дональд Трамп, за которыми следил весь мир. После выступления в СМИ Байдена назвали слишком старым для нового президентского срока, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

После теледебатов демократы впали в отчаяние, так как выступление Байдена оказалось провальным и принесло победу Трампу. Республиканцы утвердились во мнении, что действующему президенту Америки нельзя идти на второй срок в связи с нарушениями когнитивных функций.

Большинство жителей Америки пришли к мнению, что Байден слишком стар. Их мысли процитировали местные СМИ.

Ранее сообщалось, что жители США против переизбрания Байдена на новый президентский срок. Они считают, что лучшее, что может для них сделать действующий лидер страны, это не участвовать в предстоящих выборах.