The New York Times: Байден не должен баллотироваться на новый срок

Нынешний президент США Джо Байден не должен баллотироваться на второй срок, поскольку на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом он предстал как «тень великого государственного служащего», пишет РБК со ссылкой на статью в The New York Times.

По данным издания The New York Times, Байден был прекрасным президентом, под руководством которого страна процветала, однако он не должен баллотироваться на переизбрание. Это величайшая общественная услуга, которую нынешний лидер может оказать.

Редакция считает, что демократы должны выдвинуть более сильного кандидата на должность президента, а Байден не может противостоять Трампу.

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли накануне.

Байден выдержал все раунды полемики, но его состояние вызвало опасение у однопартийцев и общественности.