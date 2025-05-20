Axios: Трамп передал Нетаньяху, чтобы тот «закруглялся» с конфликтом в Газе

Президенту США Дональду Трампу не нравится продолжающийся конфликт в секторе Газа. Он передал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, чтобы тот «закруглялся», сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

На прошлой неделе Трамп совершил турне по странам Ближнего Востока. Он назвал его в целом успешным, но вот конфликтом в Газе остался недоволен. Он мешает президенту США «осуществить планы» в регионе.

Axios утверждает, что республиканец «разочарован войной в Газе». Потому Трамп решил надавить на Нетаньяху, чтобы тот возобновил поставки гумпомощи в палестинский анклав.

Ранее Израиль заявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. До этого ВВС страны провели волну ударов, которая поразила свыше 670 объектов ХАМАС в данном регионе.