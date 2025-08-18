Axios: Трамп хотел прекратить саммит на Аляске из-за требований Путина

Президент США Дональд Трамп, услышав требования российского лидера Владимира Путина по пяти регионам, был готов прекратить переговоры на Аляске 15 августа, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Axios.

Издание пишет, что в ходе саммита Путин выдвинул «максималистские» требования. Трамп заявил, что если Москва не хочет идти на территориальные уступки, то «смысла продолжать переговоры нет».

По данным Axios, после этого Путин «отказался от этого требования», а переговоры продолжились.

Между тем спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участвовавший в саммите на Аляске 15 августа, заявил, что Россия пошла на территориальные уступки по пяти регионам. По его словам, Штаты подробно обсудят вопрос обмена территориями между РФ и Украиной 18 августа, на встрече Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Между тем американский президент заявил, что твердо намерен положить конец конфликту на Украине. Он заявил, что «разберется» с этим.