Axios: «евротройка», США и Украина 13 декабря обсудят мирный план

Высокопоставленные представители США встретятся 13 декабря в Париже с коллегами из Великобритании, Франции, Германии и Украины. На встрече будет обсуждаться план по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает портал Axios .

Во встрече примут участие советники по национальной безопасности из стран «евротройки» и Украины. При этом участие Марко Рубио, который совмещает эту должность с постом американского госсекретаря, пока не определено.

По словам источника в Белом доме, президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Великобритании, Франции и Германии пытаются организовать совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом, однако точное время для таких контактов пока не назначено.

Неназванный украинский чиновник отметил, что в ответе Киева на мирный план США, переданный Вашингтону в среду, изложены предложения по решению наиболее сложных вопросов, таких как проблема территорий и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Ранее газета Financial Times сообщала, что американский план по урегулированию конфликта на Украине предполагает, что демилитаризованная зона будет международно признанной территорией России.

