По плану США демилитаризованная зона будет признанной в мире территорией РФ

Американский план по урегулированию конфликта на Украине предполагает, что демилитаризованная зона будет международно признанной территорией России, сообщает ТАСС .

Как написала газета Financial Times, в плане отмечается, что ВС РФ не будут входить в демилитаризованную зону. Министр армии (сухопутных войск) Штатов Дэниел Дрисколл заверил чиновников в ЕС, что США готовы обеспечить Украине гарантии безопасности в рамках данного соглашения, а еще создать демилитаризованную зону как самую сильную линию обороны на планете.

Как рассказали украинские источники, в последней американкой версии документе нет слов о выводе войск РФ с восточной границы этой зоны.

Ранее западные СМИ заявляли, что Штаты предложили создать демилитаризованную зону вдоль будущей линии прекращения огня, ее рекомендовали сделать по «корейской модели».

