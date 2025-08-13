Axios: Дональд Трамп все еще зол на Владимира Путина

По информации издания Axios, президент США Дональд Трамп все еще злится на российского лидера Владимира Путина. Если дипломатические усилия потерпят крах, он продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины, сообщает РБК .

По мнению неназванных американских должностных лиц, высказывания Трампа могут иногда звучать пророссийски, однако президент США преследует цель — заключение сделки по Украине.

«Но, если бы ему пришлось выбирать сторону, он бы начал крушить российскую экономику. С него действительно хватит», — сказал один из собеседников издания.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Она пройдет в городе Анкоридж на Аляске. Главы государств обсудят урегулирование украинского конфликта. Американский лидер надеется, что Москва и Киев обменяются некоторыми территориями во благо обеих сторон.

Это высказывание Трампа прокомментировали в МИД РФ. Там напомнили, что состав России закреплен в Конституции. В саммите на Аляске также планирует принять участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.