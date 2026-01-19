Axios: Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером 20 января

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев может провести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером 20 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

Ожидается, что встреча пройдет в швейцарском Давосе. Там с 19 по 23 января проходит Международный экономический форум, куда приедут одни из самых влиятельных политиков, бизнесменов и академиков.

Темой разговора Дмитриева с американскими представителями станет мирный план США по Украине.

Ранее Bloomberg писал, что Уиткофф и Кушнер хотят еще раз прилететь в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание утверждало, что эта встреча может пройти в январе, хотя сроки могут сдвинуть.

