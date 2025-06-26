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Австралия ввела очередной пакет санкций против России, в нем фигурируют 37 лиц и семь организаций. В список также попали певец Ярослав Дронов (Shaman), а также члены руководства ряда российских компаний, сообщает РИА Новости .

В частности, под санкции попали члены совета директоров компаний «Совкомфлот», «Газпром нефть», а также «Газпромбанка».

В списке есть гендиректор «Русгидро» Виктор Хмарин, глава Татарстана Рустам Минниханов и другие.

Ранее популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который недавно объявил о своем романе с Екатериной Мизулиной, признался, что не уделяет своим избранницам достаточно внимания.