Астана передала Баку останки 24 погибших в авиакатастрофе

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Из Казахстана в Азербайджан отправили тела погибших при авиакатастрофе у Актау

Власти Казахстана передали тела 24 граждан Азербайджана, погибших при крушении пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines близ города Актау, для отправки на родину, сообщает ТАСС.

Из Актау отправлены на родину тела 24 граждан Азербайджана. Передача состоялась после опознания тел и проведенного ДНК-анализа, указано в сообщении агентства.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер принес извинения за трагедию, произошедшую в небе страны, и вынес соболезнования родных и близким погибших.

Борт авиационной компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря.