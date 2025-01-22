Аскеров* и Гозман* попали в список террористов и экстремистов в РФ

Росфинмониторинг включил экс-участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Аскеров Ровшан Энвер Оглы*, 04.05.1972 г. р., г. Баку Азербайджанской ССР», — говорится в перечне.

Кроме того, в отношении Аскерова* в России могут завести уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента.

Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнился еще одной фамилией — туда попал общественный деятель Леонид Гозман*.

Ранее Гозмана* заочно осудили на 8,5 лет колонии за распространение фейков о ВС РФ, а его супруга призналась в контрабанде ценностей за границу.

*Признаны в РФ иноагентами.