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Гозмана* заочно приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет 6 месяцев

Общественному деятелю Леониду Гозману* провозгласили заочно приговор, согласно которому он должен будет провести в колонии 8 лет 6 месяцев, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд признал Гозмана* виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Ему назначили 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Наказание он должен отбывать в колонии общего режима.

При этом мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в том числе в сети «Интернет», сроком на 4 года.

Срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции Гозмана* на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ.

Ранее Леонида Гозмана* заочно арестовали за фейки о ВС РФ. Он делал высказывания, содержание которых искажает информацию о действиях ВС России в украинской Буче.

*признан на территории РФ иноагентом