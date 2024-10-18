Супруга иноагента Гозмана* призналась в контрабанде

Супруга политика и иноагента Леонида Гозмана* Марина Егорова признала свою вину по делу о незаконном вывозе ценностей за границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката женщины.

По словам адвоката Егоровой Михаила Бирюкова, летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы был задержан водитель автомобиля. Он вез столовые приборы из мельхиора и серебра, принадлежащие семье Гозмана*.

Изделия были произведены в дореволюционной России и не имели культурной ценности. Однако, разрешения на вывоз предметов старины у водителя не было.

СК возбудил дело о контрабанде, Егорову в октябре 2024 года задержали и отправили под домашний арест.

«Свою вину она (Егорова — ред) признаёт», — сказал Бирюков.

Самого Гозмана* в июле 2024 года суд заочно приговорил к 8,5 колонии за фейки о российской армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента