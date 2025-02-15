Некоторые европейские государства, включая Великобританию и Францию, сейчас «тайно» работают над планом отправки войск на Украину, сообщает Газета.ru .

Как пишет американское агентство Associated Press, некоторые страны Европы все больше обеспокоены тем фактом, что приоритеты безопасности Штатов на сегодняшний день лежат в других областях, не касаясь украинского конфликта.

Планы по отправке войск страны ЕС могут готовить, чтобы обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с РФ.

При этом, по мнению агентства, Лондон и Париж находятся в авангарде планов по отправке войск в зону украинского конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Путин заявил, что из всех представителей РФ готов на встречу только с главой государства Владимиром Путиным. По его словам, он согласен встретиться с Путиным после того, как вместе со Штатами будет разработан план окончания конфликта.