АР: Европа тайно работает над планом отправки вооруженных сил на Украину
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Некоторые европейские государства, включая Великобританию и Францию, сейчас «тайно» работают над планом отправки войск на Украину, сообщает Газета.ru.
Как пишет американское агентство Associated Press, некоторые страны Европы все больше обеспокоены тем фактом, что приоритеты безопасности Штатов на сегодняшний день лежат в других областях, не касаясь украинского конфликта.
Планы по отправке войск страны ЕС могут готовить, чтобы обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с РФ.
При этом, по мнению агентства, Лондон и Париж находятся в авангарде планов по отправке войск в зону украинского конфликта.
Ранее президент Украины Владимир Путин заявил, что из всех представителей РФ готов на встречу только с главой государства Владимиром Путиным. По его словам, он согласен встретиться с Путиным после того, как вместе со Штатами будет разработан план окончания конфликта.