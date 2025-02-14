Зеленский заявил, что готов встретиться только с Путиным

Президент Украины Владимир Путин заявил, что из всех российских представителей готов на встречу только с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, он согласен встретиться с Путиным после того, как совместно с США будет разработан план окончания конфликта, сообщают «Осторожно, новости» .

Такими словами Владимир Зеленский ответил на вопрос о будущей встрече представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Она, по словам президента США Дональда Трампа, пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии.

«Я не буду встречаться с россиянами. Не знаю — нравится им это или нет. Я готов встретиться с одним россиянином (Путиным — ред.), но только после того, как будет разработан вместе с Трампом план», — сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов отправиться в Москву на переговоры по украинскому урегулированию.