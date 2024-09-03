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Антонов: США не смогут отсидеться при эскалации ситуации на Украине

США не смогут отсидеться за океаном в случае, если ситуация на Украине перерастет в глобальный конфликт, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости .

По его словам, идея США столкнуть Европу с Россией, используя для этого украинский кризис, не сможет реализоваться.

Он также отметил, что американские чиновники делают вид, что не замечают очевидные факты зверств ВСУ — убийства, глумление над пленными и местными жителям.

Ранее Антонов заявил, что русофобская позиция Соединенных Штатов усилилась перед выборами американского президента. США хотят наказать жителей страны санкциями.