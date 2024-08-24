Санкции Соединенных Штатов Америки, введенные против России, не окажут влияния на политику страны и настроения ее граждан. США, заняв активную русофобскую позицию, пытаются спасти собственную экономику, не желая отказаться от доминирования своей валюты в мире.

Антонов добавил, что рестрикции Соединенных Штатов губительно влияют на бизнес внутри страны и потребление товаров.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F-16. Сейчас Киев уже получил военные самолеты от двух государств — Дании и Нидерландов.