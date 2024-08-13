Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что немецкое правительство поступает антиисторично и бессмысленно, отправляя свою военную технику в Курскую область. Это только вызывает ярость у россиян, сообщает РИА Новости .

Кнайсль уверена, что злость граждан России справедлива, ведь для народа очень важна память о предках. Она напомнила, что почти в каждом русском городе стоит памятник героям ВОВ.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», — заключила Кнайсль.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила необходимость разместить американские ракеты на территории ФРГ желанием защитить Берлин и Европу от угрозы, которая якобы исходит со стороны России. По ее словам, Германия заботится о собственной безопасности и силе.