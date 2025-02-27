Английский премьер Стармер обозначил перспективы соглашения по Украине

Будущее соглашение по Украине станет длительным и историческим, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Глава британского кабмина поблагодарил американского лидера за действия по прекращению конфликта. Стармер отметил, что «мирное соглашение будет прочным, длительным и историческим».

Трамп во время встречи заявил, что Украина не вступит в НАТО.

Ранее с визитом в Белом доме побывал президент Франции Эммануэль Макрон.