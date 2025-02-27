СМИ узнали о результатах поездки Макрона к Трампу

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Politico: Макрон зря потратил время на поездку к Трампу

Президент Франции безуспешно провел визит к американскому лидеру Дональду Трампу и не смог договориться с ним о гарантиях безопасности Украине, сообщает РБК со ссылкой на издание Politico.

По итогам поездки Макрон провел закрытую видеоконференцию, о которой рассказали неназванные источники американского издания.

Визит оказался «пустой тратой времени» — Европа сейчас «довольна одинока» касательно гарантий для Украины, сказано в сообщении

Ранее Трамп заявил, что он не против ввода европейских миротворцев на территорию Украины после заключения соглашения о прекращении конфликта, но без поддержки США.