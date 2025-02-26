WSJ: план Трампа по Украине не включает обязательств США отправить силы в регион

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не подразумевает обязательств Вашингтона отправить силы в регион, сообщает РИА Новости .

Как пишет Wall Street Journal, также США не планируют оказывать помощь в случае боевых действий.

Французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с Дональдом Трампом в ходе визита в Вашингтон настаивал на том, что Штаты должны оказать поддержку силам, которые Франция и Британия хотят направить на Украину. На встрече Трамп был открыт высказанной Макроном идее, и последний покинул Штаты, полагая, что лидеры понимают друг друга.

«Представитель Белого дома заявил, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии будущей помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион», — уточнили в материале Wall Street Journal.

Ранее Трамп допустил, что ВСУ хватит вооружений для продолжения боевых действий до заключения мирного соглашения и урегулирования конфликта с РФ.