Трамп допустил, что Украине хватит вооружений до перемирия с Россией

Президент США Дональд Трамп допустил, что Украине хватит вооружений для продолжения боевых действий до заключения мирового соглашения и урегулирования конфликта, сообщает РИА Новости .

«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — сказал он, отвечая на вопрос о том, на какое время Украине хватит оружия для продолжения боевых действий.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что уже на текущей или на следующей неделе в США приедет украинский лидер Владимир Зеленский. Цель визита — подписание договора по добыче полезных ископаемых.

По словам Трампа, для подписания сделки он ждет в Вашингтоне Зеленского. Сам американский лидер, судя по всему, никуда ехать не планирует.