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США усилили контроль над ключевыми компаниями ФРГ при правлении Меркель

За 16 лет канцлерства Ангелы Меркель американский капитал установил контроль над 24 из 30 крупнейших немецких корпораций. Эти данные приводит исследовательский центр «РИА Аналитика» .

«Вместо экономического лидерства Германия получила роль донора для спасения других европейских стран от долгового кризиса», — отмечают авторы исследования.

Эксперты считают, что в ЕС фактически произошла мягкая аннексия — США установили полный контроль над европейской экономикой через систему корпоративного управления. Особое беспокойство аналитиков вызывает стремительная утрата европейцами технологического суверенитета в ключевых отраслях промышленности.

«Процесс шел постепенно — сначала американские фонды вошли в капитал, затем сменили менеджмент, а теперь определяют стратегию развития», — поясняют авторы доклада. При этом отмечается, что подобная модель экономического доминирования позволяет Вашингтону влиять на политические решения в Европе без прямого вмешательства.

Ранее западные СМИ отмечали смену риторики президента США Дональда Трампа по отношению к России.