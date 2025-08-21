Нынешняя администрация США, в отличие от прошлой «байденовской», заявляет, что хочет дистанцироваться от украинского конфликта. В частности, минимизировать свою роль в гарантиях безопасности. То есть за будущее Украины американцы отвечать не хотят. По крайней мере, они это открыто заявляют. Об этом РИАМО сообщил кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

Ранее Пентагон уведомил союзников, что США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Украины.

«Вряд ли США полностью хотят отойти от Украины. Какое-либо влияние все равно сохранится. С другой стороны, американцы не хотят больше тратится на Украину, а тем более на ее восстановление. Далее — Киев не хотят и брать в НАТО, чтобы не подставлять Альянс в случае нового конфликта», — сказал Миронов.

По словам политолога, Украина все сильнее отходит от Вашингтона и все больше сближается с европейскими странами, которым придется отвечать за эту страну.

«Также мы сейчас наблюдаем некоторый конфликт и несогласованность между западными союзниками — американцами и европейцами. К чему это приведет — трудно сказать. Возможно, конфликт усилится в будущем и США дистанцируется от европейских дел. Но с приходом на место Трампа нового президента — эта политика может поменяться», — добавил эксперт.