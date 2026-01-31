Американское правительство почти перестало работать из-за отсутствия денег

Частичная приостановка работы федерального правительства (шатдаун) стартовала в Соединенных Штатах в полночь 31 января из-за отсутствия финансирования. Однако она может завершиться уже в начале следующей недели, сообщает ТАСС .

30 января Сенат (верхняя палата Конгресса) принял ряд законопроектов, которые позволят направить финансирование большинству федеральных ведомств. Эти средства будут направлены до конца финансового года, который закончится в государстве 30 сентября.

Принятые законопроекты должны быть одобрены Палатой представителей Конгресса. Затем их отправят на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Нижняя палата Конгресса снова начнет работать 2 февраля. Если законы будут приняты, а президент США Дональд Трамп подпишет их тогда же, шатдаун завершится 2 февраля. Но может случиться и так, что на урегулирование ситуации понадобится большее количество времени.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.