Американское правительство почти перестало работать из-за отсутствия денег
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Частичная приостановка работы федерального правительства (шатдаун) стартовала в Соединенных Штатах в полночь 31 января из-за отсутствия финансирования. Однако она может завершиться уже в начале следующей недели, сообщает ТАСС.
30 января Сенат (верхняя палата Конгресса) принял ряд законопроектов, которые позволят направить финансирование большинству федеральных ведомств. Эти средства будут направлены до конца финансового года, который закончится в государстве 30 сентября.
Принятые законопроекты должны быть одобрены Палатой представителей Конгресса. Затем их отправят на подпись президенту страны Дональду Трампу.
Нижняя палата Конгресса снова начнет работать 2 февраля. Если законы будут приняты, а президент США Дональд Трамп подпишет их тогда же, шатдаун завершится 2 февраля. Но может случиться и так, что на урегулирование ситуации понадобится большее количество времени.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.